山形市では千歳山の麓でクマが相次いで目撃されています。 【画像】クマ出没場所 山形市によりますと、きょう午後２時１５分ごろ、山形県山形市松波一丁目の路上でクマ１頭が目撃されました。 現場は千歳稲荷神社参道前トイレから東におよそ３００メートルの場所で、付近ではその後もクマが目撃されています。 近くには、小学校や中学校、山形県庁などがあり、市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■