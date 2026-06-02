台風6号は現在、鹿児島の辺りを北上しています。鹿児島県東部の志布志市から中継です。現在、鹿児島県内全域が台風の強風域に入っています。まもなく県本土に最接近する見通しです。きょうは、奄美大島・古仁屋で34.4メートル、屋久島で29.8メートルの最大瞬間風速を観測しました。また、大隅半島にある肝付町では、24時間雨量が226.5ミリと平年1か月の4割が、1日で降りました。奄美群島では住宅などが壊れる被害が出ていて、およ