気象台は、2日午後4時33分に、波浪警報を阿南市、牟岐町、美波町、海陽町に発表しました。南部では、高波に警戒してください。【波浪警報（発表中）】■徳島市●波浪注意報【発表】■鳴門市●波浪注意報【発表】■小松島市●波浪注意報【発表】■阿南市●波浪警報【発表】■牟岐町●波浪警報【発表】■美波町●波浪警報【発表】■海陽町●波浪警報【発表】■松茂町●波浪注意報【発表】