給付付き税額控除や食料品の消費税減税を巡る社会保障国民会議での検討状況について、自民党は所属する全ての議員を対象とした会議を開き、意見を交わしました。小野寺税調会長：給付付き税額控除に（ついて）、平場でのご意見を賜った。さまざまな意見いただいたが、実務者協議で示したイメージの方向性はおおむね理解いただいた。2日の会議は、「給付に一本化する」などとしてイメージ案が提示された給付付き税額控除に限って議