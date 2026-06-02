気象台は、2日午後4時33分に、暴風警報を徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、牟岐町などに発表しました。徳島県では、暴風に警戒してください。【暴風（雪）警報（発表中）】■徳島市●暴風警報【発表】■鳴門市●暴風警報【発表】■小松島市●暴風警報【発表】■阿南市●暴風警報【発表】■吉野川市●強風注意報■阿波市●強風注意報■美馬市脇・美馬・穴吹●強風注意報■美馬市木屋平●強風注意報■三好市●強風注意報■勝浦町●