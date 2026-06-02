お笑いコンビ・カラタチ（前田壮太、大山和也）と、元AKB48メンバーでタレントの福留光帆による地上波初冠番組『カラタチ福留ワンナイト』が、1日深夜にスタートした（テレビ朝日／毎週月曜深2：45 ※一部地域を除く）。【番組カット】美女トレーナーのボディに目が行くカラタチ前田番組は、“推し”の卒業で生きがいを失ったカラタチが、競艇や釣りなど多くの趣味を持つ福留と共に新たな推しを探すロケバラエティ。ナイトス