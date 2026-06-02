タレント・スマイリーキクチ（54）が2日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。人を傷つけるネット投稿について、ある提案をした。ごみのポイ捨てが深刻な社会問題となる中、渋谷区では関連条例を改正。6月1日から区内全域で、路上などにごみをポイ捨てした人に対し、2000円の過料を徴収する罰則を科す。ゴミ箱を設置していない事業者に対しても、5万円の過料を徴収する。この件について、キクチは「どんな道でも人が通る道