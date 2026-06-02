俳優の泉ピン子（７８）が２日、都内で「ピン！として逝くのもいいじゃないピン子７８歳、最後に残したい言葉」（徳間書店）の刊行を記念した記者会見を行った。長年にわたり第一線で活躍を続けるピン子が「集大成」として家族の記憶、芸能界、夫婦のかたち、これからのことを書き上げた。「死んでいく前に言っておきたいのは、金は持っておいたほうがいい。使っちゃったから」と語った。現在の日本についても「嫌な世の中