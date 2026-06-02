気象庁は午後3時18分、宮崎県の広渡川水系広渡川に「レベル4氾濫危険警報」を発表しました。「レベル4危険警報」は先月28日に行われた防災気象情報の大幅刷新に伴い新しく設けられたもので、発表されたのは今回が初めてです。「レベル4」は危険な場所からの避難が必要な状況です。気象庁と国交省は、おととい（5月31日）に台風6号の見通しなどについて会見を行い、停電や断水を視野に早めの準備をするとともに、レベル4のうちに避