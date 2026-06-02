サッカーワールドカップに臨む日本代表にけがで代表を外れた南野拓実選手が帯同することを明言しました。国内最後の壮行試合を勝利で飾った日本。そのメンバー26人に加え、ケガで代表を外れた南野拓実選手（31）が、メンタル面などをサポートする役割で代表に帯同します。南野拓実選手（31）TikTokより：報道でご存知の方もいると思いますが、僕もアメリカに行ってチームに帯同することになりました。僕自身、できることは少ないか