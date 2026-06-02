所属女優、尾碕真花（25）の退所騒動をめぐって、オスカープロモーションは2日、公式ホームページで新たに声明を発表した。前日1日に自身のインスタグラムで退所を発表した尾碕はこの日朝、決断に至った理由を投稿。その中で「到底容認することのできない犯罪に該当し得る行為が確認されました。事務所との信頼関係は完全に失われ、修復は不可能であると判断いたしました」と記していた。これを受けてオスカープロモーションは「当