昔は普通に着こなせていた服が、「最近なんだかしっくりこない」と感じることありませんか？体重は大きく変わっていなくても、40代以降は姿勢や体の重心バランスが変化。その結果、同じ服でも“重たく見える”“疲れて見える”印象につながることがあるのです。そこで今回は、40代・50代が見直したい“姿勢と体の重心”の整え方について紹介します。“なんとなく似合わない”は重心バランスが変わっているから？40代以降は、スマホ