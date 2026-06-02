6月1日から渋谷ハチ公前にて巨大屋外広告で公開された、伊藤園「お〜いお茶」の新「大谷翔平ボトル」全63本。このボトルに描かれた躍動感溢れる大谷のイラストが話題となっている。このイラストは、大谷が放った2025年のレギュラーシーズン55本とポストシーズン8本のホームランの名シーンを描いており、野球史に刻まれる大谷の偉業を一連のストーリーとして表現したものだという。本誌がいち早くつかんだ情報によると、ホームラン