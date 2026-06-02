飲酒運転で逮捕されるなど、不穏なニュースが続いていたブリトニー・スピアーズから、明るい話題が飛び出した。セレブ御用達ヘアスタイリストのクリス・アップルトンが、ブリトニーの新ヘアを披露。ファンから絶賛の声が寄せられている。【写真】ブリトニー・スピアーズ、イメージ一新のストレートヘア現地時間6月1日、インスタグラムを更新したクリスは、艶のあるストレートヘアでポーズを取るブリトニーのセルフィーを公開。