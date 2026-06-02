◆練習試合巨人３軍０―５西武３軍（２日・Ｇ球場）巨人３軍は２日、西武３軍と練習試合を行い、０―５で敗れた。先発の堀江正太郎投手は６回８８球４安打無失点の好投。７回は林燦投手が１イニング無失点に抑えた。０―０の８回に３番手・吹田志道投手がコルニエルに２点二塁打を浴び、９回には４番手の河野優作投手が３安打３失点した。打線は西武の先発・オリバーの前に６回１安打無得点。７回以降は木瀬、ゴンザレ