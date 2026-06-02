◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月２日、栗東トレセン前哨戦の読売マイラーズＣで復活Ｖを決めたアドマイヤズーム（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）が右前脚の爪を傷めたため、出走を回避することになった。２日も坂路で軽く乗られていたが、その後に判明したもの。管理する友道調教師が明らかにした。同馬は２４年の朝日杯ＦＳでミュージアムマイルを２馬身半差で封じ込