台風6号は近畿へ明日3日の明け方〜朝に最接近する見込みです。前線や台風の影響で今夜〜明日3日明け方にかけての暗い時間帯を中心に雨が強まり、沿岸部を中心に大荒れの天気となるでしょう。奈良県と和歌山県では線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。こまめに情報を確認し、明るいうちの避難を心がけてください。今夜〜明日3日明け方は非常に激しい雨や猛烈な雨も奈良・和歌山で線状降水帯