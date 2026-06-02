浦和のフィジカルコーチを務めたイグナチュク氏は6日の岡山戦がラストマッチ浦和レッズのフィジカルコーチを務めるヴォイチェフ・イグナチュク氏は、百年構想リーグを終えた時点で退任することが発表されている。3年半の在籍期間、「テック」の愛称で親しまれた熱い指導者には、選手からも惜別の言葉があった。浦和が2023年にマチェイ・スコルジャ監督を招聘した際、コーチングスタッフの1人として監督と同じ母国ポーランドか