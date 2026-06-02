中国が最近自国に駐在する米ニューヨーク・タイムズの記者が台湾を国と表現した点を問題視して追放した。これに対し米国は中国国営メディア記者のビザを取り消して正面から対抗に出た。中国外務省の林剣報道官は1日の会見で、「ニューヨーク・タイムズは台湾当局が『台湾独立・分裂』の言質流布にプラットフォームを提供し、中国の台湾地域を『国』と呼んだ。『ひとつの中国』の原則と中米3大共同声明に深く違反して台湾独立分裂勢