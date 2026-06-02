報道陣が取材拠点にしていた「定点」周辺の慰霊碑＝2日午後、長崎県島原市43人が犠牲となった1991年6月の雲仙・普賢岳（長崎県）の大火砕流は3日、発生から35年。この災害では、報道関係者16人のほか、消防団員、警察官らが亡くなった。政府が設置した有識者会議の報告書は、取材活動の過熱を指摘。当時を知る識者は「知識の有無で危機感に隔たりがあった」と話す。教訓を、南海トラフ巨大地震や富士山噴火など想定される災害に