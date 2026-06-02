格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデルのSHIHO（49）が、1日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。韓国のガールズグループ・aespaのメンバー、ジゼル（GISELLE／25）とのコラボ動画を公開し、長女・サランちゃん（14）の進路について、心境を吐露した。【動画】「本当の自分じゃない」モデルとして活動する長女の進路に複雑な胸中明かすSHIHO動画の中でSHIHOは、長女について「本当にしたいことがわからないんだと思う」と、ま