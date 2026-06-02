テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」が１日に放送され、とろサーモン・久保田かずのぶ、ウエストランド・井口浩之がＭＣを務めた。この日のテーマは「会社の部下にしたい芸人ランキング」。を進行。さまざまな業界で働く４０代から６０代の男女１００人にアンケートを行った。圧倒的な支持を集め、１位に輝いたのはメイプル超合金・カズレーザー「学歴通りの豊富な知識、自分の意見を迷いなく発言し、誰も思いつかなか