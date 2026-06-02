テクノバンド「電気グルーヴ」のメンバーで、俳優のピエール瀧（57）が1日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。地元・静岡の超大物、J3福島のFW三浦知良（59）の凄さを熱弁する場面があった。この日は同じ静岡出身だというお笑いタレントのハリウッドザコシショウとともに出演。ザコシとは同郷ということで、静岡ローカルの番組などでブレーク前から交流があったという。静岡出身の著名人