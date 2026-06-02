芸能事務所・オスカープロモーションは２日、尾碕真花がＳＮＳで、退所について経緯を説明している中で、「犯罪に該当し得る行為」があったとしていることに「事実と異なる」と真っ向反論した。尾碕は５月３１日にオスカーを退社したとＳＮＳで発表するも、同社は「専属マネジメント契約は現在も契約期間中」と否定。この日になり、尾碕が再びＳＮＳで退社の経緯を長文で説明。その中に「そして最終的に、私として到底容認する