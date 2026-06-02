お笑いコンビ、とろサーモンの久保田かずのぶ（46）が、1日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。後輩M−1芸人への本音を漏らした。この日は、ウエストランド井口浩之とともに「会社の部下にしたい芸人ランキング」を見ながらトーク。久保田は「ちょっとズレるけど」と前置きした上で、「井口も『M−1』優勝した後さ、優勝した後の4月って同じことを繰り返したり話したりするやん」と投