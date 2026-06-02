犬がウンチを隠そうとする5つの理由 愛犬が自分の排泄物を足や鼻でケージの隅に押し込んだり、タオルを被せて隠したりする姿を見ると、少なからずショックを受けるかもしれません。 不安や戸惑いを感じたときは、犬の心理を探ってみてください。 1.自分のニオイを隠したい 犬が排泄物を隠す大きな理由のひとつに、自分の存在を隠したいという野生時代の本能があります。「敵に見つからないように」という防