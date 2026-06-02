日本紅茶協会は5月29日に定時総会を開催し、議案は原案通り承認された。冒頭、片岡謙治会長（片岡物産社長）は「紅茶を取り巻く環境には明るい変化が見られる」とし、“ヌン活ブーム”や若年層のアレンジアイスティー人気等をあげる一方、「健康志向の高まりやライフスイルの変化で慌ただしい日常の中、紅茶がもたらす安らぎに価値を見出す生活者が増え、紅茶の本質的な魅力が今の時代に求められている。コンビニや外食、カフェ