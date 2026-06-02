学校法人 滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校が、ラップとビートメイクを専門的に学ぶ『ラップ＆ビートメーカー専攻（3年制）』を2027年4月に開講する。 （関連：ラップにおけるメディア関係者のネームドロップはどのような意味を持つ？国内外の例から考察） サイファー、TikTok、SoundCloudと、HIPHOPは“聴く音楽”から、“自分を表現するカルチャ