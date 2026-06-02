道南のスルメイカ漁が６月１日に解禁されましたが、「イカのマチ」として知られる函館では漁獲量が少なく、初競りは中止となりました。漁師からは落胆の声が聞かれました。１日午後７時半ごろ、函館の港に戻ってくる１隻の船。２時間の漁で水揚げされたのは…スルメイカわずか２匹でした。（記者）「きょうはどうでした？」（漁師）「全然だめです。去年４匹で、きょう２匹だよ。厳しいね。せめて２０匹あれば出荷できたかもしれな