北海道北斗市にある住宅で火事があり、この家に住む８２歳の女性が意識のない状態で病院に搬送されました。火事があったのは、北斗市七重浜２丁目の二階建ての住宅です。６月１日午後９時４０分ごろ、近隣の住民から「裏の家の２階から黒い煙が噴出している」と消防に通報がありました。火はおよそ３時間後に消し止められましたが、住人の８２歳の女性が意識のない状態で病院に搬送されました。この家では女性と息子の２人が暮らし