大谷のサイ・ヤング賞獲得を阻むものとは(C)Getty Imagesサイ・ヤング賞候補に挙がるドジャースの大谷翔平について、米メディア『Heavy』が、その可能性について触れている。同メディアは、現役時代に通算213勝、154セーブを挙げ、2015年に米野球殿堂入りした右腕のジョン・スモルツ氏の言葉を用いて伝えている。【動画】見事なコントロール！大谷翔平、圧巻の奪三振シーンをチェック記事では「サイ・ヤング賞争いはまだ決着