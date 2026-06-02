吉田鈴のオフショットに続々と反響が寄せられた(C)Getty Images女子ゴルファーの吉田鈴が自身のインスタグラムを更新し、オフショットを公開している。22歳の吉田がインスタで公開したのは、豪華なマンゴーパフェを前に笑みを浮かべたプライベート感満載の写真だ。【写真】「美味しいもの食べて…」吉田鈴が豪華スイーツを前に笑みこの投稿にファンからは「マンゴー 美味しそうGood」「美味しいもの食べてたくさん寝て明日に