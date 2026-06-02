宇都宮競輪のG3「レジェンド神山雄一郎カップ」が最終日を迎えた。連日、思うような走りができていない市田龍生都（24＝福井）。最終日8Rは後ろ攻めにこだわり、抑え先行も裸逃げとなり2着に終わった。レース後は悲壮感が漂った。「連日、内容が情けないし、先行選手としての信頼度が厳しいものになっている。（レースは）出し切ろうと考えていた。根田さんを1回で合わせられれば良かったが技術不足。まだ甘い。無我夢中でモ