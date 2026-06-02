俳優の伊藤英明（50）が2日、自身のインスタグラムを更新。意外な人物との2ショット写真が反響を呼んでいる。伊藤は「片山さつき財務大臣に貴重なお時間を頂戴し、面談の機会を賜りました」と書き出し、2ショット写真をアップ。「日本の未来や文化について大変有意義なお話をさせていただきました。ありがとうございました。感謝申し上げます！！」とつづった。この投稿にファンは騒然。普段はユニークな投稿内容で知られる