台風6号は午後3時40分現在、九州南部を直撃し警報級の大雨となっています。鹿児島・志布志市から、鹿児島テレビ・河内杏月アナウンサーが中継でお伝えします。現在、雨風ともに落ち着いていますが、時折、強い風が吹く時もあります。この場所は市街地から少し離れた場所なんですが、すぐ後ろでは大きな木が倒れ、道路をふさいでいます。木は根元から倒れていて、枝の先を見ると電線にもかかっています。ただ、周囲では停電などの被