台風6号の接近で空の便や鉄道の運行にも影響が出ています。国内の空の便ですが、日本航空は午後3時現在、2日は九州や高松などを発着する174便、3日も羽田の発着便を中心に291便を欠航とします。全日空は午後2時現在で、2日は九州や四国を発着する便など102便、3日も羽田と八丈島を結ぶ便など15便を欠航するとしています。成田や羽田を発着する国際線も、2日、日本航空は5便、全日空は14便を欠航、3日は、日本航空は37便、全日空は4