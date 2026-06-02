◇出場選手登録抹消【オリックス】岩崎翔投手（中継ぎ強化）、福永奨捕手（捕手強化）、太田椋内野手（右ふくらはぎ打撲から回復）【楽天】伊藤樹投手（中継ぎ強化）【中日】勝野昌慶投手、篠粼国忠投手（いずれも中継ぎ強化）【ヤクルト】J・リランソ投手（左肋間筋肉離れ完治）、赤羽由紘内野手（右脇腹の張り完治）◇同抹消【オリックス】森友哉捕手（上半身のコンディショニング不良）