日本野球機構(NPB)は2日の公示を発表。中日は勝野昌慶投手と篠粼国忠投手を1軍登録しました。勝野投手はプロ8年目の右腕。今季4試合に登板し0勝1敗、防御率7.36の成績です。4月9日に登録抹消されて以降2軍での調整が続き、12試合に登板し防御率3.38、3セーブを記録していました。再昇格で1軍定着を目指します。また篠粼投手は、2025年ドラフト3位で四国ILplus・徳島から中日に入団したルーキー。身長193センチから投げ