JR東日本とJR西日本は、3日の北陸新幹線で台風6号の接近により多くの利用者が見込めるとして、東京〜敦賀間で臨時列車を1往復増発します。【下り】はくたか703号東京午前7時8分発敦賀午前10時56分着（途中停車駅 上野・大宮・高崎・長野・富山・金沢・小松・加賀温泉・芦原温泉・福井・越前たけふ）【上り】はくたか708号敦賀午前10時53分発東京午後2時44分着（途中停車駅 越前たけふ・福井・芦原温泉・加賀温泉・小松・金沢・新高