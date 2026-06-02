福島県と秋田県でクマによる被害が相次いでいます。福島市では、クマが男女4人を襲ったうえ、2日午後4時現在も建物の中に居座っているとみられます。クマが出没したのは、JR福島駅から北西に3kmほど離れた福島市笹木野の事業所や住宅が集まる場所です。警察と消防によりますと、2日午前6時半ごろ、「福島製鋼の敷地内にクマが出て従業員が襲われた」などと通報が相次ぎました。クマは事業所で従業員を襲ったあと、近くの住宅地に移