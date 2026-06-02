人材派遣大手5社が、派遣先から受け取る料金を引き上げるカルテルを結んでいた疑いがあるとして、公正取引委員会が立ち入り検査をしたことが分かりました。独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査を受けたのは、人材派遣大手「パーソルテンプスタッフ」、「スタッフサービス」、「リクルートスタッフィング」「マンパワーグループ」、それに「アデコ」です。関係者によりますと、5社は経営幹部が関わる形で少なくともこの数年間、派遣