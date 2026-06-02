元祖メガネっ娘アイドルとして一世を風靡（ふうび）したタレント・時東ぁみ（38）が2日、都内で「ミスマガジン2027ベスト20お披露目イベント」に出席した。2005年に「ミスマガジン2005つんく♂賞」を受賞した時東は、「あっという間の21年で、その日から私の人生は大きく変わりました」と振り返り「ミスマガジンに選ばれていなかったら、水着をやっていなかったかもしれないですし、水着とめがね、どちらも私の武器になった