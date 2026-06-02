「はしか」の2026年これまでの感染者数が500人を超えました。「はしか」は、空気感染で広がり、感染力が非常に強く、発熱や発疹などの症状が出て、重症化すると死亡することもあります。国立健康危機管理研究機構によりますと、はしかの2026年の感染者数は5月24日までで511人（前週比＋11人）と、2025年の3.9倍となっています。また、2019年に次いで直近10年間で2番目に多い感染者数となっています。海外から持ち込まれたウイルス