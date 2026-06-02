パイレーツがチームの内紛を１日で解決した。サイ・ヤング賞右腕スキーンズを擁するパイレーツは５月３１日（日本時間６月１日）の本拠地ツインズ戦前、カーメン・ムジンスキ投手（２７）の制限リスト入りを発表した。今季、先発を務めていた右腕はこの日、２番手として中継ぎで登板する予定だった。だが「肉体的にも精神的にも、登板する準備ができていない」と登板を拒否した。地元メディア「ピッツバーグベースボール」は