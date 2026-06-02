俳優の小池徹平が２日、大阪市内でミュージカル「ＥＴＥＲＮＩＴＹ」（８月８〜９日＝大阪・東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬ箕面）の取材会に出席した。同公演は２０２４年から韓国で上演され、翌年も再演された話題のミュージカル作品だ。世界を熱狂させた１９６０年代の伝説的なグラムロックスターのブルードットを演じる小池は「ブルードットが抱える孤独は、実際に両親から虐待を受けて一歩飛び出したという人物。僕は両