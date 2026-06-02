キングコングの西野亮廣（45）が6月1日、自身のXを更新し、そこで放ったテレビ業界への“提言”がネット上で議論を呼んでいる。西野は、あるテレビ番組からマネージャー経由で連絡があったことを報告。それが「西野さんがいないところで、西野さんのことを悪く言うノリ（ミニコント？）を仕掛けてもいいですか」という要望だったという。これに対して西野は《「僕は昔から、そういうことに使われるのでマジで全然構わないですが、