【モデルプレス＝2026/06/02】歌手の華原朋美が5月31日、自身のInstagramを更新。息子とテーマパークを訪れた際の姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】激痩せ話題の51歳歌手「ぴったりくっついてて可愛い」レゴランドでの息子との2ショット◆華原朋美、息子とのレゴランド満喫ショット公開華原は「LEGOランド名古屋に3日間お泊まり＆遊びまくりをしてきました」「ずっとずっと約束してたのに連れて行けなかったからこの3日間は