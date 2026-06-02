俳優チ・チャンウクが、韓国国税庁から数十億ウォン（数億円）規模の追徴課税を受けたことが明らかになった。6月2日、韓国メディア『フィールドニュース』によると、ソウル地方国税庁調査2課は今年3月頃、チ・チャンウクを対象に約10日間にわたる臨時特別税務調査を実施した。【話題】またも浮上？韓国芸能人の脱税問題当時、国税庁はチ・チャンウクが韓国国内外の芸能活動で得た収益の認識時期や出演料精算の適法性、所属事務所お