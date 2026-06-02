【モデルプレス＝2026/06/02】テレビ朝日の田中萌アナウンサーが5月31日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ衣装姿を公開した。【写真】34歳テレ朝美人アナ「ウエスト位置が高くて羨ましい」ノースリーブ衣装ショット◆田中萌アナ、爽やかノースリ衣装ショット公開田中アナは「今日の衣装です」とつづり、屋外で撮影された写真を投稿。緩やかなドレープの入ったノースリーブの白トップスに水色のロングタイトスカートを合わせた