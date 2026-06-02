ILLITの勢いが止まらない。韓国のみならず日本でも高い人気を誇り、グローバルな“次世代人気グループ”としての存在感を改めて証明した。【写真】「ガチ天使」ILLIT、海辺に映える“清純美”6月2日、BELIFT LABによると、ILLIT初の日本ツアー「ILLIT LIVE ‘PRESS START♥︎’ in JAPAN」（以下、「PRESS START」）の5都市・11公演の一般指定席チケットが全公演で完売した。全席完売後もチケットを入手できなかったフ